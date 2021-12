Ouistreham. Deux jeunes piégés par la marée montante près de Ouistreham

Deux jeunes de 17 et 18 ans ont été récupérés in extremis dimanche 16 septembre à la mi-journée en baie de Sallenelles (Calvados) par les pompiers et la SNSM. Ils avaient de l'eau jusqu'à la poitrine...