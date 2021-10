Cherbourg-en-Cotentin. Un dernier hommage rendu aux frères Gibert

L'émotion était très forte ce mardi 26 janvier, en début d'après-midi, devant la Basilique Sainte-Trinité à Cherbourg, où plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour honorer la mémoire de Jimmy et Steven Gibert, morts dans le naufrage du chalutier Breizh, dans la nuit du jeudi 14 janvier, aux côtés du co-armateur Quentin Varin, originaire quant à lui de Saint-Vaast-la-Hougue. "Ils étaient les neveux de mon oncle, je les considérais comme mes cousins, confie Angélique. C'étaient deux frères avec deux grands cœurs, qui étaient toujours présents pour tout le monde."

Un dernier hommage était organisé, par une quinzaine de motards, après la cérémonie religieuse. "Je ne connaissais pas Steven et Jimmy, mais d'après ce que j'ai appris, Jimmy était passionné de moto-cross. On va donc faire une haie d'honneur au passage du cortège avec la famille, pour lui montrer notre soutien", explique John Launay, co-fondateur du groupe privé Facebook Cotentin Rasso moto et à l'initiative de cette action.

Plusieurs élus étaient également présents à la cérémonie, comme le président de l'agglomération du Cotentin, David Margueritte, le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, et le maire délégué d'Octeville Sébastien Fagnen.