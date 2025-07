Argentan. Huit jeunes de 16 à 17 ans rénovent un immeuble dans le cadre d'un chantier éducatif

Recrutés par la Ville d'Argentan et par Orne Habitat, huit adolescents de 16 à 17 ans ont été mobilisés, du lundi 7 au vendredi 18 juillet, afin de remettre à neuf les parties communes d'un immeuble du quartier des Provinces. Hall d'entrée, escaliers et paliers ont ainsi été lessivés, poncés et repeints dans le cadre de ce chantier éducatif.

"Mettre un pied à l'étrier aux jeunes"

Ce projet a permis de flécher une enveloppe de 10 000 euros pour financer l'opération. "L'objectif était d'encourager et de mettre un pied à l'étrier aux jeunes qui sont mineurs", précise Charlène Renard, responsable communication chez Orne Habitat.

Les jeunes, issus du quartier concerné, ont été rémunérés entre 80 et 90% du SMIC selon leur âge, cette rémunération étant rendue possible grâce à une exonération de 30% de taxe foncière accordée aux bailleurs sociaux.

Pendant dix jours, les huit adolescents ont remis à neuf les parties communes de l'immeuble. - Yaëlle Hurel

Un double objectif

Pour Gaëlle Vettier, directrice du service Cohésion sociale à la mairie d'Argentan, ce type de dispositif a une double vocation. "Il s'agit de proposer une première expérience professionnelle et d'impliquer les jeunes dans l'amélioration de leur environnement proche", explique-t-elle.

Une mission que les jeunes ont prise à cœur, à l'image de Lola Léger, 16 ans. "Je n'avais pas forcément d'expérience mais j'aime bien la peinture, c'était une opportunité à prendre. Ça m'a apporté plus de confiance", souligne-t-elle. Même constat pour Mathéo Vallée : "J'ai appris à poncer, à peindre, et à parler plus facilement avec les gens. Je me sens moins timide." Après ce succès, l'initiative pourrait bien être renouvelée à l'avenir.