Argentan. La tour Alsace-Lorraine a débuté sa déconstruction

Elle était à moitié vide dans ses dernières années. La tour Alsace-Lorraine a commencé sa déconstruction par grignotage, lundi 21 octobre à Argentan. L'une des pelles les plus grandes d'Europe a été acheminée pour faire tomber les 12 étages du bâtiment du quartier prioritaire des Provinces. Vieux de 55 ans, l'immeuble était vétuste et ne correspondait plus aux demandeurs de logement. D'ailleurs, seulement 22 des 50 appartements étaient encore habités au 31 mai 2021. Les familles ont été relogées.

C'était le début de la déconstruction par grignotage de la tour Alsace-Lorraine à Argentan, lundi 21 octobre.

Cet été, la tour a fait l'objet d'un curage et d'un désamiantage. "Les lavabos, les radiateurs… Tout ce qui était valorisable a été valorisé, assure Christophe Bouscaud, directeur général d'Orne Habitat. D'ailleurs là, il y a encore les balcons. Les ferrailles vont être séparées, réutilisées ou refondues. Le concassé de béton, lui, va servir de fond de forme pour faire des routes ou des nouveaux bâtiments."

Parking ou espace vert pour la remplacer ?

Le projet de déconstruction de la tour plaît dans le quartier. "Elle cachait la vue", lance une habitante. A l'image de sa tour jumelle Auvergne, déconstruite il y a 6 ans et transformée depuis en jardins publics, la tour Alsace-Lorraine pourrait devenir un espace vert. "On sera sans doute sur un lieu qu'on va plutôt végétaliser pour redonner un peu de vert au quartier", propose le maire, Frédéric Leveillé. Michel Hardier, habitant du quartier, défend lui une autre idée. "Il vaut mieux faire un parking. Les gens se garent au milieu de la route, partout. Un grand parking, ce serait bien", insiste-t-il.

Le chantier de déconstruction doit se terminer en fin de semaine. L'opération aura coûté 620 000€. D'ici 5 ans, une vingtaine de logements individuels ou semi-collectifs vont être construits en périphérie du quartier.