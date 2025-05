Argentan. Un écoquartier pour remplacer l'ancienne clinique qui sera déconstruite en fin d'année ?

Ce sont des projets qui, s'ils doivent aboutir, ne verront le jour que dans quelques années. Terres d'Argentan Interco a lancé une démarche pour la réalisation d'écoquartiers sur son territoire. "Un écoquartier, ce n'est pas une zone d'habitation où on a planté trois plantes et assuré un parking vert, mais c'est réfléchir sur des sujets d'habitat, de mobilité, d'environnement, de cadre de vie", désamorce le président de la collectivité, Frédéric Leveillé.

L'ancienne clinique bien avancée, la gare dans les petits papiers

Les projets en réflexion sont au nombre de quatre, dont deux concernent la ville d'Argentan. L'un doit être créé sur le site de l'ancienne clinique en centre-ville. Les locaux sont en friche depuis 2007 et le bâtiment "va faire l'objet d'une déconstruction à la fin de l'année 2025", assure le maire, Frédéric Leveillé. Sur ce site, l'objectif est de proposer une offre résidentielle pour les jeunes et les familles, avec "un aménagement paysager vert et apaisé" et une entrée renforçant le commerce du centre-ville.

Une réflexion est également entamée sur le quartier de la gare, avec la "volonté de s'orienter vers une évolution structurelle et une vision de l'urbanisme qui évolue". Une question subsiste sur les acquisitions foncières à opérer en vue de la création d'un écoquartier.

La démarche de création d'écoquartiers a été officiellement lancée. - Terres d'Argentan Interco

Transformer les centres-bourgs

Concernant les deux derniers projets, la volonté à Boucé comme à Chambois est de "transformer le centre-bourg". La première souhaite "sécuriser les mobilités piétonnes, créer un cœur paysager et valoriser les entrées de la commune". Une nouvelle offre de logements sera proposée aux familles et aux seniors.

La commune de Chambois, elle, axe son projet autour d'un parvis pour animer les relations entre les équipements publics et les commerces. Il y est aussi prévu la création d'une trentaine de logements individuels et quelques logements collectifs sur une ancienne friche industrielle.

Ecoutez ici Frédéric Leveillé : Impossible de lire le son.

Quand sortiront les écoquartiers de terre ? Pour l'heure, aucune date n'est actée. "C'est une démarche qui va prendre un peu de temps mais qui va, dès l'automne je l'espère, permettre d'expliquer aux habitants concernés ce vers quoi on s'engage", conclut Frédéric Leveillé.