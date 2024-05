Manche. Des nouveaux internes à l'hôpital : ces futurs médecins resteront-ils dans le département ?

Jeudi 2 mai, 55 nouveaux internes ont rejoint les centres hospitaliers du Centre-Manche : 52 sont affectés à Saint-Lô et trois à Coutances. Pendant six mois, ils mettront leurs connaissances en pratique sous la tutelle de médecins expérimentés afin de découvrir la réalité du métier et forger ainsi leur expérience.

Reportage Impossible de lire le son.

Les étudiants ont été accueillis par les responsables de l'hôpital Mémorial. Leur arrivée a été rythmée par plusieurs formations pendant lesquelles ils ont découvert le fonctionnement de l'établissement.

"Visitez la Manche, créez des liens"

La journée s'est terminée avec une soirée d'accueil où les responsables des différents services médicaux sont venus présenter le centre hospitalier avec quelques conseils. "Nouez des liens, visitez le département, c'est comme ça que vous resterez dans la Manche", recommande Christine Le Coz, responsable des affaires médicales de l'hôpital.

Pour leur arrivée, les internes ont reçu des cadeaux de la part du département de la Manche.

Face au manque de médecins dans le département, le corps médical veut faire tout son possible pour que quelques internes s'installent à proximité à la fin de leurs études. Au terme de ce premier jour, Christine Le Coz est confiante : "La journée s'est très bien passée et les étudiants ont l'air plutôt dynamiques. Je ne suis pas inquiète du tout pour le semestre."