Percy. "On pense que ce sont des gâteaux" : à la découverte des bougies gourmandes d'Au plaisir des Saveurs

La période de Noël dernier a sonné comme un déclic pour Alexandra Lecointre "On m'a offert une bougie gourmande, et l'idée m'est venue aussitôt. J'ai entamé les démarches pour ouvrir mon entreprise." Dès janvier, elle ouvre son entreprise de bougies, qu'elle baptise "Au plaisir des Saveurs".

Alexandra Lecointre et ses bougies gourmandes Impossible de lire le son.

Les bougies gourmandes, c'est quoi ?

"Les bougies gourmandes, on les appelle comme ça parce qu'elles donnent envie de les manger", explique la créatrice. Souvent en forme d'assortiment de bonbons ou de gâteaux, les bougies sont parfumées. Mais la ressemblance avec les produits alimentaires est frappante, à s'y méprendre. "Sur les marchés et les vide-greniers on pense que ce sont des gâteaux, donc j'ai fait en sorte de bien préciser que c'étaient des bougies", raconte Alexandra Lecointre. La fabrication aussi s'apparente à de la cuisine puisque la cirière travaille de la cire de soja naturelle pour en faire une chantilly en la cuisant au bain-marie pour ensuite la verser dans les moules et produire des créations originales.

Pour tous les goûts, et les odeurs

Alexandra Lecointre vend sur les marchés mais surtout en ligne. Les clients peuvent choisir le parfum que dégage la bougie. Elles sont toutes parfumées, gourmandes ou pas, avec des dizaines d'odeurs accessibles. Chaque mois, la jeune créatrice propose une nouvelle création inédite et elle se voit déjà d'ici quelques années dans sa propre boutique, qu'elle imagine dans les rues de Caen.