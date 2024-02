Place du commerce. Trois nouvelles enseignes à Caen

Comme chaque semaine, la rédaction de Tendance Ouest vous présente trois commerces : zoom sur ces nouvelles ouvertures à Caen.

Pop Up Store, onglerie et ostéo animalier

"Quatre fois dans l'année je donne rendez-vous aux Caennais dans ma boutique. Pendant un mois, j'expose de belles créations artisanales normandes ou d'ailleurs et cette fois-ci, j'ai choisi le thème de l'amour", explique Adeline Marguier, la créatrice de mode Dameline. Emilie Roussel, elle, a ouvert son onglerie Maison Mili 5 rue des Equipes-d'urgence. Il s'agit d'une toute première affaire pour elle après deux années passées dans un institut de beauté. "J'ai voulu me démarquer en proposant une manucure russe dont la technique permet de gagner plus d'une semaine sur la repousse !", tient à préciser la jeune femme. Quant à Roxane Badri et Louis Guth, ostéopathes animaliers tout récemment diplômés, ils se réjouissent également d'une première ouverture avec ce cabinet d'ostéopathie entièrement dédié aux animaux. Chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie, chevaux et bovins peuvent bénéficier de séances personnalisées.