Visite. Une promenade en bateau pour découvrir Rouen

Dimanche 24 août, embarquez pour une croisière de 1h30 à bord du bateau l'Escapade de Bodega&Co et redécouvrez Rouen sous un nouvel angle, avec un départ à 16h45. De Bonsecours à Dieppedalle en passant par l'île Lacroix, le parcours longe la Seine et offre un panorama sur la ville et son port. Commentée par l'équipe de Bodega&Co, cette balade fluviale propose une lecture de la capitale normande, entre patrimoine industriel et histoire locale. Une formule gourmande est également disponible, incluant un goûter normand servi à bord.

Pratique. A partir de 16€ pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. bodegaandco.com.