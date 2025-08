Côte fleurie et pays d'Auge. A la découverte des saveurs locales

Des fromages onctueux de Graindorge au fameux calvados, sans oublier la douceur unique de la confiture de lait, ces produits locaux incarnent l'authenticité et la générosité du département. Partez à la découverte de ces pépites gourmandes qui font toute la richesse de la Côte fleurie et du pays d'Auge !

Pommes, lait et savoir-faire

Les fromages de Graindorge, fierté du pays d'Auge, mettent à l'honneur le livarot, au goût puissant et ses cinq bandes d'osier, et le pont-l'évêque, plus doux et fondant. Ces deux fromages, fabriqués avec du lait entier de qualité, sont deux incontournables du terroir normand à savourer sans modération. A consommer avec modération cette fois, la distillerie de Christian Drouin à Pont-l'Evêque vous propose des visites guidées, avec dégustation de leurs calvados à la fin. Enfin, offrez-vous une pause gourmande avec la confiture de lait, disponible en supermarché ou chez des producteurs labellisés Saveurs de Normandie comme à la Fontaine à confiture, à Saint-Pierre-en-Auge.