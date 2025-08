Tourisme. Deux nouvelles escapades à parcourir à vélo près d'Yvetot

Yvetot Normandie Tourisme enrichit son offre de cyclotourisme avec deux nouvelles boucles, en complément de la boucle du Val‑au‑Cesne (29km) et de l'itinéraire départemental "Entre Seine et mer à Vélo" (56km de Veulettes‑sur‑Mer à Caudebec‑en‑Caux).

Le patrimoine médiéval à l'honneur

Le nouveau circuit du Chêne (24,5km, 2 heures, facile) traverse forêts et villages pittoresques, avec une variante de 16,5km au départ d'Allouville‑Bellefosse. Le circuit de la Haute‑Justice (46km, 4 heures, niveau moyen à difficile) valorise le patrimoine médiéval : Baons‑le‑Comte, Autretot, le Manoir du Fay et l'ancien lieu de haute justice du Manoir du Catel, ainsi que les clos‑masures et les chaumières, habitats typiques du pays de Caux. Tous les itinéraires sont balisés et labellisés "Accueil Vélo", avec des hébergeurs, restaurants ou sites de visite dédiés à l'accueil des cyclistes. Une carte et des topoguides sont consultables en ligne.

Pratique. Itinéraires à retrouver sur yvetot-normandie-tourisme.fr