Le Havre. Il dérobe (et boit) des bouteilles d'alcool dans un restaurant

C'est un butin qui a été très vite consommé. Vendredi 1er août, le commissariat du Havre est sollicité pour effectuer des constatations après qu'un vol a été commis dans la nuit, dans un restaurant du quai des Antilles, où se trouve le centre commercial des Docks Vauban.

Des bouteilles dans le pantalon

Grâce aux caméras de vidéosurveillance de l'établissement, ils constatent qu'un homme s'est introduit une première fois dans le restaurant via une fenêtre donnant sur le quai, vers 4h05 du matin. Il dérobe d'abord une bouteille de soda puis fait le tour du bar et accède à une armoire frigorifique où sont stockées des bouteilles de soda et de champagne. Il saisit plusieurs bouteilles qu'il dissimule dans son sac, sous sa veste, et même… dans son pantalon, précise une source policière. A 4h52, l'homme est de retour, vole à nouveau de l'alcool et s'empare également de tablettes tactiles servant aux commandes ainsi que de la caisse, qui contient environ 500€. Cinq minutes plus tard, le voilà reparti.

L'argent disparu… L'alcool aussi !

Quand les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) prennent leur service la nuit suivante, ils reconnaissent l'homme paraissant sur les images et décident de mettre en place une surveillance devant le domicile du suspect, âgé de 46 ans, pour tenter de le confondre. Le petit manège se reproduit : l'homme quitte son immeuble dans la nuit et se dirige à nouveau vers le même restaurant. L'homme tente, en vain, de déverrouiller la porte d'entrée. Quand il repart, il tombe sur les policiers de la BAC. Ces derniers trouvent sur lui un tournevis.

L'homme, fortement alcoolisé, reconnaît de lui-même ne plus être en possession des tablettes et de l'argent liquide. Quant aux bouteilles d'alcool… Il déclare avoir tout consommé ! Lors de son arrestation, il avait plus de 1,6g d'alcool par litre de sang.