Le Havre. Un nouveau concept de restaurant pour cette enseigne de fast-food aux Docks Vauban

Vendredi 18 avril, Bchef ouvrira les portes de son tout nouveau restaurant au Havre, au centre commercial Docks Vauban. C'est le dernier concept de la marque qui voit le jour dans la cité Océane. L'enseigne promet un concept 100% renouvelé.

Une nouvelle carte

Côté carte, Bchef dit miser sur la qualité. Les burgers seront désormais composés d'une viande hachée fraîche, issue d'élevages sélectionnés par Beauvallet, partenaire français de l'enseigne. Le pain boulanger sera confectionné par la Boulangerie Thierry. Les prix restent accessibles : à partir de 6,30 euros le burger et 9,90 euros en menu. Côté dessert, la gamme se resserre avec muffins et brownies préparés sur place chaque jour, cookies et glaces 100% français, sans additifs ni conservateurs.

Un nouveau visage

L'enseigne se pare d'une nouvelle identité visuelle pour cette ouverture : un renard espiègle, clin d'œil à la forme moelleuse des buns, accompagné d'une palette chaleureuse allant du bleu profond à l'orange terre battue. A l'intérieur, le lieu a été pensé pour être convivial : bois naturel, textiles doux et rideaux de lumière.

Des embauches

Le restaurant du Havre proposera 60 places assises sur 180m². Dix personnes ont été recrutées pour l'ouverture. Le restaurant proposera également des jeux (borne d'arcade, baby-foot) et un parcours client repensé avec un espace de repas distinct des zones de commande et de livraison. Le service à table sera déployé dans le restaurant du Havre, puis dans tout le réseau de l'enseigne dans le courant de l'année 2025, comme c'est le cas pour la nouvelle carte et la nouvelle identité.