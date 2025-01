[Photos] Montivilliers. Le Buffalo Grill s'offre un relooking

Le nouveau Buffalo Grill du Havre a officiellement été inauguré jeudi 9 janvier, au centre commercial La Lézarde à Montivilliers. Le restaurant a été entièrement relooké pour ses 25 ans. Il a ouvert ses portes à la mi-décembre avec un tout nouveau concept autour du road trip en Amérique. Les clients peuvent profiter d'un nouveau design permettant de voyager à travers les USA.

Les boxes sont toujours présents mais modernisés. - Buffalo Grill

Parmi les nouveautés, une Wedding Chapel a été installée. Il s'agit d'une place intimiste pour que les amoureux puissent s'isoler. Les incontournables sont toujours présents, à savoir les boxes familiaux et la traditionnelle salade d'accueil. Le restaurant de Montivilliers est ouvert toute la semaine et peut accueillir 160 personnes en intérieur et 70 en terrasse.

La Wedding Chapel pour les amoureux. - Buffalo Grill

Une touche contemporaine

Buffalo Grill a entrepris de rénover l'ensemble de ses restaurants de France. Il y en a 326 à travers tout le pays. Fondée en 1980, la chaîne est le leader de la restauration à table en France. "On a bien entendu conservé l'architecture parce que c'est notre héritage et notre identité, mais on l'a modernisée pour révéler, dès l'extérieur, le changement et la promesse du road trip en Amérique", explique Gabrielle Ariès, directrice du design chez Buffalo Grill.

Un bar plus moderne. - Buffalo Grill

La nouvelle équipe veut faire du restaurant de Montivilliers une référence de la région. "A ce jour, nous avons embauché six nouveaux salariés (trois en salle et trois en cuisine) afin de renforcer nos équipes et créer une nouvelle dynamique", précise Guillaume Bonté, le nouveau directeur du Buffalo Grill de Montivilliers.