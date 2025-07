Le Mont-Saint-Michel. "Rêve de lune" : un parcours féerique et immersif à l'abbaye

Chaque été, l'abbaye du Mont-Saint-Michel s'illumine et invite à la rêverie avec un spectacle son et lumière. Cette fois-ci il s'agit de Rêve de lune, proposé à partir de ce vendredi 4 juillet.

Un hommage poétique à la Lune et aux marées

Les visiteurs pourront profiter d'une expérience inédite dès la tombée de la nuit pour une déambulation féerique. Un parcours visuel et sonore agrémenté de spectacles vivants. Une belle occasion pour découvrir l'histoire du site. Ce parcours immersif rend hommage à l'attraction lunaire, cette force invisible mais puissante, qui façonne les marées et modèle depuis toujours le paysage et la vie autour du Mont-Saint-Michel.

Ce son et lumière débute ce vendredi 4 juillet. - Chloé Baty

Une déambulation quasi céleste d'une heure dans ces lieux chargés d'histoires, de légendes et de mystère à partir de 19h30, derniers départs à 23h15.

Et quatre rendez-vous exceptionnels de concerts live se tiendront dans l'abbatiale, à l'occasion des quatre lundis de jours de lune : les 21 et 28 juillet et les 11 et 18 août.

Réservation via les nocturnes du Mont-Saint-Michel.