Polémique. Pourquoi la présence du rappeur Médine au festival des Pluies de Juillet embarrasse Villedieu Intercom

Le rappeur havrais Médine sera présent dans la Manche samedi 19 juillet. Il vient se produire au festival des Pluies de Juillet, mais aussi animer une table ronde sur le thème "Convergence des luttes : colères multiples, combats communs (violence institutionnelle…)", dans ce festival qui mêle culture et concerts le soir et réflexion et débats sur la justice sociale et écologique la journée. Sauf que cette venu embarrasse Villedieu Intercom.

Une prise de distance

Le Tanu, où a lieu le festival, est sur le territoire de Villedieu Intercom, un partenaire historique, qui "partage les valeurs du festival que sont notamment les échanges et la réflexion autour des transformations écologiques, d'une approche renouvelée du vivre ensemble s'inscrivant dans le cadre des transitions", selon un communiqué de la collectivité. Sauf qu'elle ajoute : "Nous ne pouvons être indifférents au choix qui s'est porté sur le rappeur Médine, controversé sur des gestes, des propos et des prises de positions." L'artiste a été accusé d'antisémitisme ou d'homophobie, notamment après des polémiques sur les réseaux sociaux.

La communauté de commune tempère ses propos : "Il n'est pas question pour notre collectivité publique de s'immiscer dans la liberté de programmation du festival et de retirer notre soutien financier public." Les élus du bureau de l'intercommunalité ont choisi de ne pas se rendre à l'inauguration ni sur le site de festival. "Nous sommes très attachés et très exigeants sur la laïcité, les valeurs républicaines, le respect des différences, la lutte contre l'homophobie et les droits des femmes", conclut le communiqué.