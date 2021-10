Cherbourg : le festival du livre jeunesse met le cap au nord

Le 23e festival du livre jeunesse sera inauguré jeudi 27 mai sur la plage verte à Cherbourg. Et pour ce cru 2010, les organisateurs cotentinois mettent le cap sur le grand nord. Ils ont invité plus d'une trentaine d'auteurs à Cherbourg. Et ça vaut le déplacement ! Cette année, de nombreuses animations sont prévues comme des spectacles, des ateliers, des lectures, ou des rencontres d'auteurs... On attend 10 000 visiteurs jusqu'à dimanche 30 mai.

Bonus AUDIO / Pour Catherine Gentil, l'organisatrice de la manifestation, la littérature scandinave, encore méconnue, mérite toute sa place auprès du grand public.