Normandie. Petit village, festival XXL : le nouveau podcast dans les coulisses des Papillons de Nuit

Saint-Laurent-de-Cuves est un village de 499 habitants selon l'Insee. Mais chaque été, la population bondit et passe, sur trois jours, à un peu moins de 100 000 personnes. A chaque week-end de Pentecôte, le festival Papillons de Nuit s'installe dans le sud-Manche. Cette aventure dure depuis 2001 et Papillons de Nuit s'est imposé comme un des plus grands festivals de l'ouest de la France, au programme alléchant, avec de nombreux artistes invités.

Pour découvrir l'histoire du festival, pour mieux comprendre comment il est organisé, et savoir qui sont les femmes et les hommes qui permettent aux festivaliers de s'amuser chaque année, Tendance Ouest lance un nouveau podcast. Toutes les réponses seront dans "Papillons de Nuit, petit village, festival XXL".

Cinq épisodes à écouter

Dans le premier numéro, Patrice Hamelin, le président de l'association R.O.C en baie fait le tour du propriétaire du site des Papillons. Si, quelques mois avant l'événement, il n'y a que des champs, Patrice Hamelin décrit ce que devient ce site emblématique, avec des scènes qui arrivent et des clôtures qui disparaissent. Il revient aussi sur l'histoire du festival, d'une envie d'animer le bourg à une fête reconnue.