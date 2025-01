Papillons de nuit. Gims, Eddy de Pretto, Barbara Pravi... 11 nouveaux artistes annoncés au festival du sud-Manche

Onze nouveaux artistes rejoignent la programmation de la 23e édition du festival Papillons de Nuit. Ils retrouvent Julien Doré, Pierre Garnier ou encore Philippe Katerine, qui ont déjà été annoncés. Le festival a lieu du 6 au 8 juin à Saint-Laurent-de-Cuves, dans le sud-Manche.

Deux têtes d'affiche sont annoncées, mercredi 29 janvier. Tout d'abord, Gims viendra proposer un spectacle spectaculaire, avec ses tubes mais aussi ses chansons les plus récentes comme Ciel, de son nouvel album Le Nord se souvient.

Deuxième tête d'affiche, et pas des moindres, Eddy de Pretto se produira également dans le sud-Manche. A la frontière entre hip-hop et chanson française, avec ses textes ciselés et poétiques, il continuera de défendre son album Crash Cœur. Il était déjà invité l'an dernier, mais n'avait pas pu se produire, pour cause d'annulation partielle du festival à cause de la météo.

Elle a chanté à l'Eurovision, et arrivera dans le sud-Manche : Barbara Pravi est annoncée, avec son nouvel album La Pieva. Côté chanson française, qui croise aussi bien la variété que la pop ou parfois le rap, il y aura aussi Adèle Castillon.

Le reggae n'est pas oublié avec Dub Inc (déjà invité l'an dernier, mais annulé), et BBNO$ (se dit BB no money) qui viendra défendre le rap canadien. Le duo britannique rock punk Nova Twins apportera quant à lui une dose de puissance.

Papillons de Nuit va permettre de découvrir des artistes, comme la jeune DJ allemande HorsegiirL et son électro créative, Yoa proposera ses textes poétiques et personnels. Déjà vu au Tendance Live d'Alençon, Carbonne sera de retour en Normandie. Astéréotypie, groupe post-punk à l'univers électro-punk et dont les quatre chanteurs sont autistes clôturera la programmation. D'autres noms sont attendus dans les prochaines semaines.

La programmation analysée par le directeur de Papillons de Nuit, Robin Godet Impossible de lire le son.

Billetterie

S'il n'y a plus de pass trois jours, il reste des pass 2 jours et des billets à la journée. "Cependant, des forfaits combinés 3 jours, des pass 2 jours et des billets journaliers restent disponibles pour le festival", précise l'organisation du festival.

• A lire aussi. Papillons de Nuit. Billetterie, programmation, visuel… Top départ pour la 23e édition du festival du sud-Manche