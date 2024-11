Papillons de Nuit. Billetterie, programmation, visuel… Top départ pour la 23e édition du festival du sud-Manche

Le festival Papillons de Nuit revient à Saint-Laurent-de-Cuves dans le sud-Manche. La 23e édition aura lieu du 6 au 8 juin 2025. Les organisateurs ont commencé à révéler quelques informations, comme l'ouverture de la billetterie ou encore le visuel, mardi 19 novembre.

Billetterie

La billetterie ouvre jeudi 21 novembre à 12h. Les pass trois jours seront en vente sur le site du festival et dans les points de vente locaux. Une semaine plus tard, jeudi 28 novembre à la mi-journée, c'est l'ouverture de la billetterie complète, avec les billets à la journée et les pass deux jours. Ils seront disponibles dans les points de vente aussi bien locaux que nationaux.

Programmation

La programmation va commencer à être dévoilée à partir du vendredi 22 novembre, via un jeu sur les réseaux sociaux du festival. Une devinette permettra de trouver (ou pas) les noms des artistes invités. Il y a un pass trois jours à gagner pour ceux qui arriveront à répondre à toutes les devinettes. Les premiers noms seront annoncés jeudi 28 novembre à 12h.

Visuel

Un premier visuel du festival a été dévoilé. "La création capture parfaitement l'esprit de P2N dans un univers où la fête et la Normandie se rencontrent. Au centre, notre papillon emblématique est sublimé par deux léopards aux lunettes de soleil – un clin d'œil à l'ambiance décontractée et conviviale du festival. Le design, vibrant et audacieux, met en avant des couleurs éclatantes et des détails floraux et animaliers rappelant la nature normande. La déclinaison jour/nuit illustre la magie de l'expérience P2N, des journées lumineuses aux nuits étoilées", explique le festival.

