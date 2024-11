Festival Papillons de Nuit. Julien Doré, Pierre Garnier, Philippe Katerine et Niska attendus à Saint-Laurent-de-Cuves

L'organisation du festival Papillons de Nuit a dévoilé les huit premiers artistes qui viendront se produire à Saint-Laurent-de-Cuves, du 6 au 8 juin. Pour cette 23e édition, tous les styles de musique sont encore représentés, pour le plus grand bonheur des fans. Dans cette programmation, on retrouve Julien Doré, Philippe Katerine ou Solann.

Le local de l'étape : Pierre Garnier

Il était impensable de ne pas l'avoir dans le sud-Manche, lui qui vient de Villedieu-les-Poêles. Pierre Garnier sera sur scène pour défendre son premier album Chaque Seconde. Le festival s'intègre à sa tournée, qui a énormément de dates à guichets fermés. Il sera au Zénith de Caen quelques jours après, le 11 juin. Son titre Chaque Seconde en duo avec M. Pokora a été certifié single d'or, lundi 25 novembre.

Julien Doré

Sera-t-il vêtu en costume de crocodile aux Papillons de Nuit ? Julien Doré et sa pop poétique seront à Saint-Laurent-de-Cuves. Il s'agit de sa troisième venue. Son dernier album Imposteur est un disque de reprises, de Dalida au L5 en passant par Les crocodiles ou Alizée.

Ninho et Niska

Côté rap, non pas un nom mais deux se partageront le plateau le temps d'un concert. Ninho et Niska vont enflammer la foule de spectateurs avec leur tournée GOAT, qui n'a pourtant que peu de dates. Ils cumulent à eux deux plus de 500 millions d'écoutes de leurs titres.

Philippe Katerine

On l'a vu tout nu en bleu aux Jeux olympiques, comment le verra-t-on en vrai aux Papillons de Nuit ? Philippe Katerine fait partie des premiers noms annoncés. Sa maîtrise de l'absurde est sa marque de fabrique.

Deluxe

Pour les amateurs de funk et d'electro-pop, Deluxe a son invitation pour Saint-Laurent-de-Cuves. Le public pourra se laisser porter aussi par les mélodies accrocheuses.

Ben Mazué

Voici un artiste simple et sincère, qui vient directement toucher le plus profond de chacun. C'est la première fois que celui qui a collaboré avec Grand Corps Malade ou Gaël Faye vient dans le sud-Manche. Son cinquième album Famille est attendu pour le 28 février 2025.

Solann

Après les Rendez-Vous Soniques de Saint-Lô en novembre, voici la chanteuse annoncée aux Papillons de Nuit. Son premier album Si on sombre ce sera beau sera publié le 24 janvier 2025.

Billetterie

La billetterie est maintenant ouverte pour les pass 3, 2 et une journée sur le site du festival et dans tous les points de vente.