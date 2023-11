Saint-Laurent-de-Cuves. Papillons de Nuit 2024 : Christophe Maé, Hoshi, Eddy de Pretto… Découvrez les 15 premiers noms du festival

Le festival Papillons de Nuit vient de dévoiler les noms des quinze premiers artistes de sa programmation 2024. L'an dernier, 92 000 personnes étaient venues écouter les concerts à Saint-Laurent-de-Cuves dans le sud Manche. Les fans pourront retrouver notamment Matt Pokora, Christophe Maé ou le rappeur SCH du 17 au 19 mai prochain. La billetterie ouvre le mercredi 29 novembre à 12h.

Têtes d'affiche

La tête d'affiche pour cette 22e édition est Matt Pokora. L'Alsacien vient fêter ses 20 ans de carrière.

Un autre chanteur à texte sera sur la scène manchoise : Christophe Maé.

Lui aussi écrit mais préfère le slam au chant, quoiqu'il s'y essaie dans son dernier tube avec "Retiens les rêves". Il s'agit de Grand Corps Malade.

Les artistes pop

La pop n'est pas oubliée de cette édition 2024 de Papillons de Nuit. Les spectateurs retrouveront Hoshi, Eddy de Pretto, Zaho de Sagazan ou encore Pierre de Maere.

Le rap bien représenté

Les musiques urbaines seront aussi à l'affiche de Papillons de Nuit. SCH, Ninho, ou l'émergent SDM viendront enflammer le sud Manche.

Electro, reggae, musique du monde aussi au programme

La programmation du festival s'adresse à tous et va chercher des artistes dans tous les styles musicaux. La musique électronique sera représentée par le DJ Belge Lost Frequencies ou encore par le duo français Trinix. Le groupe Ko Ko Mo sera là pour faire rocker le sud Manche, Dub Inc! s'occupera du reggae et La Yegros pour la musique traditionnelle d'Amérique du Sud.