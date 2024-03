Saint-Laurent-de-Cuves. 10 millions d'euros de retombées économiques grâce au festival Papillons de Nuit

Les organisateurs de Papillons de Nuit ont révélé, jeudi 14 mars, les résultats d'une étude de l'impact économique, social et fiscal du festival. "On a été très agréablement surpris par les chiffres", dévoile Pierre-Olivier Madelaine, l'administrateur de Papillons de Nuit. Il détaille : "Le festival pèse près de 10 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire." Avant cette étude, l'équipe tablait sur seulement 5 millions d'euros. Il se trouve que 75% de la somme réelle arrivent dans un rayon de 80km autour de Saint-Laurent-de-Cuves. La consommation des festivaliers représente la plupart des retombées économiques, c'est-à-dire 7 millions d'euros.

Des emplois et des recettes fiscales

"Surtout, c'est un festival qui génère 79 emplois à temps plein à l'année, chez nos différents prestataires et fournisseurs", ajoute Pierre-Olivier Madelaine. "Le festival a le même poids qu'une entreprise ou PME de la région", estime-t-il, tout en assurant que l'équipe souhaite garder le modèle associatif. Fiscalement, Papillons de Nuit génère 1,5 million d'euros d'impôts et de taxe. Le festival s'autofinance à 96% et touche 200 000€ de subventions.

