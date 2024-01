Sud-Manche. Festival Papillons de Nuit : de nouveaux noms dévoilés

Après l'annonce des 15 têtes d'affiche de l'événement fin novembre 2023, les organisateurs du festival Papillons de Nuit ont dévoilé mardi 30 janvier, à 18h, la suite de la programmation de cette 22e édition.

• Lire aussi. Saint-Laurent-de-Cuves. Papillons de Nuit 2024 : Matt Pokora, Christophe Maé, Hoshi, Eddy de Pretto… Découvrez les 15 premiers noms du festival

De l'électro swing avec Caravan Palace

Caravan Palace, trio parisien, marie avec virtuosité l'électro et les sonorités vintage du jazz des années folles, donnant vie à l'électro swing.

Le groupe français MPL

MPL sera également sur l'une des scènes de Papillons de Nuit. Il s'agit d'un groupe qui fusionne chanson française, pop et rap avec des sonorités électros.

"Popcorn salé" avec Santa

Santa, du groupe Hyphen Hyphen, a coché le festival Papillons de Nuit sur son agenda. Cette artiste singulière de la scène pop contemporaine navigue entre l'électro et la chanson française, et brille avec son tube Popcorn Salé.

Escale de Styleto à Saint-Laurent-de-Cuves

Artiste émérite de 2023, Styleto, qui redessine les contours de la figure féminine avec une liberté pleine d'humour et d'autodérision, sera présente dans le sud-Manche.

Une tornade électro avec Sierra

Violence et mélancolie, douceur et brutalité, Sierra est une artiste au style unique et est attendue sur l'une des scènes du festival.

La percussionniste Lucie Antunes

La percussionniste tout terrain Lucie Antunes sera présente pour un mélange de danse, d'électronique et de performances scéniques.

Vent de fraîcheur avec Samba de la Muerte

Un quatuor normand ramène un vent de fraîcheur dans le sud-Manche ! Le groupe normand est inspiré par le post-punk et l'électronique anglaise.

Maddy Street : une artiste franco-britannique

Maddy Street, artiste franco-britannique originaire de Vire, mêle français et anglais, romantique et engagé, obscurité et couleur.

Madam, un trio féminin

Madam, trio féminin originaire de Toulouse, va faire rayonner son rock. Un condensé de rage, de folie et d'énergie.

Fatbabs et The Riddims Ryders

Originaire de Cuves, situé à seulement 5km du festival, Fatbabs est bien plus qu'un musicien local.

Une journée affiche complet

Pour rappel, la journée du dimanche affiche complet depuis une dizaine de jours, il reste cependant des billets pour le vendredi et le samedi. Par ailleurs, une chasse au ticket d'or sera organisée dans des villes du sud-Manche chaque samedi de février. L'occasion pour les plus rapides de remporter des "Forfaits 3 jours". Toutes les informations sont à retrouver sur les réseaux sociaux du festival.

Pratique. Le festival Papillons de Nuit se déroule les 17, 18 et 19 mai, à Saint-Laurent-de-Cuves.