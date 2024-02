Sud-Manche. Festival Papillons de Nuit : des tickets d'or à retrouver pour gagner des places

Premier arrivé, premier servi ! Chaque samedi du mois de février, le festival Papillons de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuves, qui aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2024, va organiser une chasse au ticket d'or dans une ville à proximité.

Le nom de la ville publié chaque vendredi soir

Les heureux gagnants de chaque ville (quatre au total) remporteront chacun deux forfaits 3 jours pour le festival. Toutes les informations et indices seront communiqués sur les pages Facebook et Instagram du festival. L'indication sur la ville sera publiée chaque vendredi soir et les indices sur le lieu en question tous les samedis midi.