Musique. Lève-toi, le nouveau clip de Barbara Pravi avec Emel Mathlouthi

Un parcours quasiment exemplaire, une voix et une femme engagée. Barbara Pravi trace sa route dans le paysage de la chanson française.

En 2019 et 2020, elle écrit les chansons Bim bam toi et J'imagine qui représentent la France respectivement au concours Eurovision de la chanson Junior 2019 et 2020. Bim bam toi, chantée par Carla, termine cinquième du classement et J'Imagine, interprétée par Valentina, gagne le concours 2020, en obtenant à la fois les suffrages du jury professionnel et des téléspectateurs. Bim Bam Toi, reprise des millions de fois sur TikTok, a été couronnée du premier TikTok d'or de l'histoire.

Mais c'est en janvier 2021 que le public apprend à connaître Barbara Pravi puisqu'elle gagne "Eurovision France, c'est vous qui décidez !" en finissant première des votes du jury et des téléspectateurs. Elle représente la France au Concours Eurovision de la chanson 2021 à Rotterdam aux Pays-Bas et se classe en deuxième position au classement final derrière le groupe italien Måneskin. C'est le meilleur classement français au concours international depuis 1991.

Elle est désignée révélation féminine de l'année lors de la cérémonie des Victoires de la Musique 2022.

Chaque 8 mars - journée de la femme - la chanteuse se fait entendre. Les années précédentes, elle avait notamment repris le morceau Kid d'Eddy de Pretto et Note pour trop tard, d'Orelsan. Il y a quelques jours, Barbara Pravi a diffusé le titre Lève-toi, qu'elle partage avec Emel Mathlouthi, chanteuse tunisienne égérie de la révolution qui a secoué son pays il y a quelques années.

Le vendredi 17 mars, Barbara Pravi sera au Quai des arts à Argentan, à 20 h à l'occasion du Festival "Le Printemps de la chanson" dans l'Orne.