[Podcast] Papillons de Nuit : petit village, festival XXL. Des bénévoles passionnés se retrouvent une fois par semaine

Ils sont passionnés et consacrent leur temps pour offrir aux festivaliers des Papillons de Nuit trois jours inoubliables de fête, concerts et musique en Normandie. Le festival de Saint-Laurent-de-Cuves ne serait pas grand-chose sans ses 1 500 bénévoles qui lui permettent de se tenir chaque année dans le sud-Manche. L'épisode 3 du podcast de Tendance Ouest : "Papillons de Nuit : petit village, festival XXL", s'intéresse à eux, et notamment à l'équipe du mardi.

Bricolage et bonne humeur

Parmi ces bénévoles, certains ne viennent que pour le festival, tandis que d'autres sont présents tout au long de l'année. C'est le cas de l'équipe du mardi, un groupe d'une dizaine de bénévoles qui se réunit chaque semaine pour avancer sur divers projets de bricolage. Leur mission ? Fabriquer des éléments comme des cache-poubelles, des urinoirs, et des décorations en tout genre. Dans une ambiance joyeuse, cette équipe prépare des surprises qui raviront les festivaliers. Leur dévouement et leur créativité contribuent à faire du festival Papillons de Nuit un événement unique et mémorable. Ecoutez ce podcast pour découvrir les coulisses de ce festival et rencontrer ceux qui en font un véritable succès.