Sud-Manche. Ofenbach, Jyeuhair, Maddy Street… Découvrez les derniers noms du Festival Papillons de Nuit 2025 !

Le Festival Papillons de Nuit s'annonce plus électrique que jamais pour sa 23e édition, prévue du 6 au 8 juin à Saint-Laurent-de-Cuves, dans le sud-Manche. Après des premiers noms déjà prometteurs, l'événement continue de dévoiler sa programmation. La scène musicale s'annonce éclectique, avec des artistes incontournables et d'autres artistes locaux, prêts à enflammer les trois jours de festivités.

Un week-end musicalement chargé

Le week-end s'annonce spectaculaire. Vendredi 6 juin, Eddy de Pretto, Deluxe, Dub Inc, Carbonne ou encore YOA seront notamment présents. Samedi 7 juin, c'est Julien Doré, Ben Mazué et Solann qui feront vibrer Saint-Laurent-de-Cuves.

Enfin, dimanche 8 juin, c'est le dernier jour de spectacle, et pas des moindres ! Gims viendra chanter ses tubes incontournables mais aussi ses chansons les plus récentes comme Ciel. Pierre Garnier, sera sur scène pour défendre son premier album Chaque Seconde, sans oublier Barbara Pravi, BBNO$, Adèle Castillon et Philippe Katerine.

De nouveaux artistes viennent compléter la programmation

La scène musicale sera en effervescence avec des noms aussi variés qu'originaux. Le duo électro parisien Ofenbach, à qui l'on doit les tubes Be Mine et Katchi s'ajoute au programme, apportant avec eux une énergie contagieuse.

Côté sons innovants, Ascendant Vierge va faire souffler un vent techno et hyperpop. Formé en 2019, Ascendant Vierge est un duo franco-belge composé de la chanteuse Mathilde Fernandez et du producteur Paul Seul. Le duo se fait remarquer dès ses débuts avec des singles autoproduits comme Influenceur.

Le rappeur caennais Jyeuhair viendra également marquer les esprits avec ses textes tranchants et son flow percutant. Sa participation à la saison 3 de "Nouvelle Ecole" sur Netflix en 2024 le propulse sur le devant de la scène, où il atteint la finale et se classe troisième. Il vient défendre son premier album, MYLNUI, sorti en novembre dernier, avec des titres comme Jeune Malagasy et Whouushh!!

Les amateurs de beats authentiques ne seront pas en reste, avec la venue de Fatbabs, producteur du regretté Naâman, et beatmaker normand incontournable du milieu hip-hop et reggae.

La scène pop et alternative sera également représentée par Spill Tab, MJ Nebreda, et Dinaa, tandis que des talents locaux comme Les Voisins du Dessous viendront ajouter une touche de fraîcheur et d'originalité.

Voici la liste complète des nouveaux artistes qui viendront électriser le festival cette année :

Ofenbach – Ascendant Vierge – Jyeuhair – KUTU – Spill Tab – MJ Nebreda – Fatbabs – Dinaa – Maddy Street – Pythie's – Washaa – Les Voisins du Dessous – Dominique Février – Lyrix Lost Hours – The Songwriters – Caos.808 – Norkito – Melotronic

Robin Godet, directeur et programmateur du festival s'est exprimé sur ces nouveaux noms au micro de Tendance Ouest :