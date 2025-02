Un drame dans l'univers musical. Le chanteur Martin Mussard, alias "Naâman", originaire d'Offranville en Seine-Maritime, est mort à l'âge de 34 ans d'une tumeur cérébrale diagnostiquée en 2019, ce vendredi 7 février.

Un artiste iconique

Partageant sa vie entre la France et l'Inde, "Naâman portait un regard lumineux sur le monde et souhaitait avant tout célébrer la vie", indique son équipe de Big Scoop Records dans un communiqué. Artiste iconique de la scène reggae actuelle depuis la sortie de son premier album en 2013, Naâman a travaillé sans relâche pour réunir un public large et hétéroclite autour de messages d'amour et de paix. "A 34 ans, il laisse un héritage vibrant, tant humain que musical, qui résonnera pour toujours auprès de sa famille, de ses équipes et de son public."

Ses chansons phares

Selon son équipe, l'artiste seinomarin "a fait sienne la devise 'la vie est un cadeau' dont il a régulièrement ponctué ses messages". Avec des morceaux tels que Karma, de multiples collaborations, plus de 70 titres et cinq albums, "il a su conquérir son public et déployer ses ailes au-delà du reggae, en témoigne son dernier titre intitulé 'Mon Amour'". Ces dernières semaines, "désireux de partager encore quelques mots avec son public de vive voix, Naâman a composé et laisse derrière lui quelques enregistrements exclusifs qui illustrent son propos et son œuvre. Leur sortie sera programmée prochainement", a annoncé l'équipe du chanteur.