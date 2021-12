Un homme tué à Dieppe après une querelle que sa fille aurait eu sur Facebook

Les deux cousines âgées de 25 et 26 ans s'étaient querellées à la suite de propos désobligeants que l'une aurait tenus sur Facebook à l'égard de l'autre. Les deux jeunes femmes en étaient venues aux mains et la supposée victime des propos contestés avait été griffée au visage dans l'altercation.

Elle était revenue une demi-heure plus tard avec plusieurs membres de sa famille, dont son père âgé de 48 ans, et une bagarre générale s'en était suivie. Le père de la jeune femme, qui aurait tenu les propos contestés, a reçu alors de l'autre père un coup de poing au visage et est tombé inanimé sur le sol.

A leur arrivée, les policiers ont été pris à partie par les deux familles tandis que le suspect prenait la fuite. Interpellé un peu plus tard, il a été placé en garde à vue dans les locaux du SRPJ de Rouen chargé de l'enquête.

Le parquet de Rouen a ouvert une information judiciaire pour "coups mortels". Les enquêteurs devront notamment déterminer si l'homme est mort des suites du coup reçu ou s'il a été victime d'un malaise cardiaque.