Un homme découvert mort à Dieppe

Les affaires de cet homme et une lettre faisant part de son intention suicidaire avaient été retrouvés la veille en haut de cette falaise et l'endroit où le corps a été découvert laissent penser qu'il s'agit bien de Philippe Bailleux mais il faudra encore une identification définitive, a précisé la même source.

M. Bailleux, 53 ans, qui clamait son innocence depuis le meurtre de sa femme en mai 2011 à la suite d'une soirée échangiste, avait été remis en liberté par la chambre de l'instruction parce que le juge avait oublié de renouveler dans les temps le mandat de dépôt.

Mais le parquet avait interjeté appel de cette décision et obtenu la réincarcération de cet homme qui nie depuis le début de l'affaire avoir étranglé sa femme à son domicile. Le cadavre de la victime avait été retrouvé avec le mot "pute" gravé sur la poitrine.

Selon la version de M. Bailleux, sa femme aurait participé à une soirée échangiste avec trois hommes, mais ces derniers n'ont jamais été retrouvés.

Selon la décision de la cour d'appel, M. Bailleux devait retourner en prison vendredi, mais il ne s'est pas présenté.



Des recherches ont alors été entreprises, notamment du côté de Dieppe où il devait se rendre.

Interrogé par l'AFP, l'avocat de M. Bailleux, Me David Mendel, a indiqué qu'il allait saisir le Conseil supérieur de la magistrature et la Chancellerie notamment sur la décision de réincarcération qui est "contraire à tous les textes constitutionnels et européens".