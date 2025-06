Le Havre. Le Bouillon Danton ferme ses portes pour se réinventer

Le groupe Le Cèdre Hospitality, propriétaire notamment du Donjon d'Etretat et du Bouillon Danton, poursuit son développement.

A partir du vendredi 20 juin, le Bouillon Danton entre en pause estivale. Le lieu se prépare à une transformation complète, avec l'arrivée en septembre d'un tout nouveau concept culinaire. Le projet qui reste pour l'heure confidentiel s'inscrira dans la même volonté de proposer une cuisine de quartier vivante, généreuse et engagée.

Le Café Pop au JOST Le Havre

En parallèle, la cuisine du Bouillon s'installe au cœur de l'aire de restauration du JOST Le Havre, sous un nouveau nom : le Café Pop. L'ouverture est prévue le 24 juin, avec une soirée de lancement festive.

Le Café Pop proposera une cuisine populaire, locale, et ultra-conviviale, dans un format plus libre, plus vivant et toujours accessible. Déjeuner sur le pouce, apéro entre amis, petites assiettes à partager ou recettes twistées au gré des saisons, le Café Pop entend devenir un nouveau point de ralliement pour les Havrais.