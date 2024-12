Bonne table de Noël au Havre. De surprenantes saveurs à La Tablée

Passés par plusieurs cuisines havraises, Andréa Le Hen et Antoine Cauvin ont repris La Tablée, restaurant gastronomique situé à deux pas de la plage du Havre, en 2023. A quelques jours de Noël, je choisis le menu de saison en trois temps (39€). La Tablée propose aussi un menu "à l'aveugle" en sept temps, guidé par l'inspiration du chef (77€, réservation impérative).

Crème glacée maison

Après un amuse-bouche bienvenu, je démarre avec les shiitakés, des champignons japonais, façon cappuccino, accompagnés de chips de lard et de sarrasin grillé. Les champignons se présentent sous la forme d'une soupe mousseuse qui ressemble à s'y méprendre… à un cappuccino ! Le goût est étonnant, un brin torréfié, très agréable. "Le chef est assez créatif et aime les mélanges surprenants, le sucré-salé", me confirmera par la suite Andréa Le Hen. Pour le plat principal, place à la star de l'automne : la coquille Saint-Jacques du petit port, cuite à feu vif seulement quelques minutes et accompagnée d'un risotto crémeux et de navets fondants. Une touche de curry vert en fait une assiette finalement assez relevée, et j'apprécie la cuisson du riz, très gourmande. Le plat est notamment complété par une tuile de parmesan à la forme étonnante. "C'est important que les assiettes soient soigneusement présentées", explique Andréa Le Hen, qui assure le service en salle pendant que son conjoint occupe la cuisine.

La coquille Saint-Jacques est évidemment à l'honneur.

Pour le dessert, j'ose la courge butternut au rooibos. Cette plante, parfois appelée thé rouge, se marie parfaitement avec la crème glacée à la fleur de sureau, faite maison, qui accompagne ce dessert. "Nous travaillons uniquement des produits frais", précise la patronne, qui se languit de retrouver l'ambiance des fêtes. "C'est la meilleure période, avec de beaux produits : foie gras, saumon gravlax, bûches… Il y a beaucoup de travail, un peu de fatigue, certes, mais on s'éclate."

Butternut en dessert, il fallait oser !

Pratique. 69 rue Guillemard au Havre. Menu spécial du réveillon à partir de 124€. Tél : 02 76 25 86 66.