Bonne table de Noël au Havre. Avec son menu à l'aveugle, laissez-vous porter Quint' & Sens

Choisir, c'est renoncer. Et pour les indécis comme moi, c'est toujours compliqué, même sur une carte de restaurant ! Le menu à l'aveugle proposé par le Quint'& Sens, ouvert depuis 2019 dans le quartier Saint-Vincent, au Havre, est donc la formule idéale. J'opte pour la formule complète à 35€ (31€ en version entrée-plat ou plat-dessert), mais les plus gourmands peuvent choisir le menu dégustation à 50€, en cinq plats, sur le même principe.

Oups, j'ai commencé à manger avant la photo !

Entrée viande, plat poisson

Pour l'entrée et le plat, je dois d'abord choisir ce que je veux manger : viande, poisson ou recette végétarienne. Place ensuite à un court questionnaire avec Solène Bigot, la patronne. Cuisson, types d'aliments, aromates… La restauratrice scanne mes goûts, avec le sourire, pour me proposer des assiettes personnalisées. On en profite pour évoquer le souvenir de nos grands-mères, adeptes des abats et autres gibiers… "L'idée, c'est de faire comme si vous étiez invité chez des amis, où l'on va prendre soin de vous. Certains clients ont besoin d'être rassurés, c'est pour cela que l'on conserve une carte, malgré tout", précise Solène Bigot. En entrée, un foie gras accompagné de pain d'épices maison et de gelée de poire et coin arrive dans mon assiette. Un délice sublimé par le vin blanc de Bourgogne, choisi pour pour moi par la professionnelle. J'enchaîne avec un cabillaud sauce échalote-vin rouge, petits légumes et purée crémeuse. En face de moi, mon compagnon est ravi de déguster… des ris de veau, après s'être justement enthousiasmé pour les abats lors du questionnaire. Pour finir, ce sera dessert mangue pour moi, mangue-chocolat pour lui, plus "goule sucrée". "Si vous revenez demain, ce sera différent", assure Solène Bigot. Et gare aux voisins qui tendent l'oreille pour tenter de deviner leurs futurs plats à l'arrivée des nôtres… "Je me fais un malin plaisir à leur proposer autre chose !".

Pratique. Le Quint' & Sens, 98 rue président Wilson au Havre. Tél. 02 35 41 18 28. Fermé les lundis et mercredis midi et le mardi toute la journée.