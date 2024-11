Bonne table au Havre. Une cuisine populaire et gourmande O P'tit Bouillon

Il est presque 13h quand je pousse la porte d'O P'tit Bouillon. Alors que le marché aux poissons du Havre se vide peu à peu, le restaurant qui a remplacé, en août, le Bistrot du P'tit Port, ne désemplit pas. Il est d'ailleurs conseillé de réserver.

Saucisse-purée, le plat signature !

On m'installe avec le sourire et dans le brouhaha convivial qui caractérise les bouillons, ces bistrots où l'on sert une cuisine traditionnelle bon marché. "Il y a des prix attractifs, mais en contrepartie c'est vrai qu'il y a du monde", me confirme Charlentin Fouineau, le patron. Aux murs, des publicités et photos anciennes du Havre et des plaques de concours agricoles rappellent l'authenticité qu'ont souhaitée les propriétaires. "L'idée du bouillon a germé dans l'esprit de mon père, traiteur, qui souhaitait cet emplacement, dans un quartier populaire, sur une place vivante. Ce concept se prête bien à l'endroit." La carte, réduite, propose au choix quatre entrées, quatre plats et quatre desserts, auxquels s'ajoute une ardoise à la semaine, "selon les arrivages… Et les produits que l'on a envie de travailler !" note Charlentin, qui se fournit localement, notamment au petit port.

De la brandade avec le poisson du petit port.

Pour m'ouvrir l'appétit, j'opte pour une soupe de champignons bien gourmande (3,50€). Vient ensuite une brandade de poisson (13€), saupoudrée de jeunes pousses. Les pommes de terre proviennent de Saint-Martin-du-Manoir, comme pour le plat "signature" de l'établissement : la saucisse-purée. "Un carton depuis l'ouverture, comme les œufs durs et la mousse au chocolat", confie le patron. Tandis que ma voisine se laisse tenter par l'assiette de fromages normands - composée notamment de neufchâtel, camembert au calva et de fromages de la ferme Dumesnil de Saint-Vincent-Cramesnil - je termine avec un riz au lait caramel beurre salé (3€). Le bilan : un excellent repas, sans fausse note !

Pratique. 11 quai de l'île au Havre. Tel. 09 50 26 97 46. Journée spéciale beaujolais nouveau le 21 novembre, avec formule et plat mijoté.