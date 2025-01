Bonne table au Havre. A la Căng Tin Hanoi, je me suis offert un voyage culinaire au Vietnam

En ce début d'année, je choisis de faire voyager mes papilles à la Căng Tin Hanoi, la cantine vietnamienne ouverte cet automne dans le quartier Saint-François, au Havre. L'établissement, dont le plafond est joliment décoré de fleurs en papier, se remplit bien vite, et il est conseillé de réserver.

Les coquilles du petit port…

sauce Vietnam !

Ce succès s'explique par l'originalité des saveurs. Outre les menus (de 15,90 à 21,90€), le restaurant propose des spécialités du chef. J'opte pour l'une d'elles, le bùn chà, spécialité d'Hanoi, présentée en deux assiettes : un bouillon avec des légumes et de la viande et une assiette de vermicelles de riz accompagnés d'herbes et de salade. Lors du service, on me conseille de bien imbiber les pâtes dans la soupe, pour donner du goût. C'est une vraie découverte, grâce notamment aux feuilles de perilla, de couleur violette, très parfumées. Deux types de boulettes de porc accompagnent le bouillon : "Une première préparation à base d'échine de porc assaisonnée avec des échalotes et une autre avec du porc roulé dans des feuilles de là lôt", me détaillera plus tard Thang Mai Nam, à l'origine de la création du restaurant.

C'est savoureux et cela ne ressemble pas à ce que j'ai mangé dans d'autres restaurants asiatiques. C'est justement le but du patron : "J'aimerais que les gens se disent 'c'est ça le vrai resto vietnamien !'. Une cuisine sobre mais des produits bien travaillés, dans une ambiance conviviale." Ce Havrais d'origine vietnamienne espère aussi surprendre avec un mélange de cultures : en cette saison, les Saint-Jacques du petit port du Havre sont cuisinées à la vietnamienne. "C'est unique en Normandie, notre plat signature en quelque sorte." Je conclus mon repas par un chè xoài, un dessert composé de mangue, lait de coco, perles de tapioca et de cacahuète. Décollage réussi !

Pratique. 69 rue du général Faidherbe au Havre, ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h. Réservation au 02 59 16 21 38.