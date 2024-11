Le Havre. Le beaujolais nouveau est arrivé : "un vin simple, facile… Un vin de copains !"

Potée au Merle Moqueur, bœuf bourguignon au Bistrot des Halles ou à L'Eau Tarie, pot-au-feu à la Taverne Paillette ou planche de charcuterie chez Monsieur Auguste ou Vina Domus… Les restaurants, bars et cavistes du Havre et de sa périphérie sont nombreux à proposer un menu spécial, avec parfois des animations, pour accompagner l'arrivée du beaujolais nouveau, jeudi 21 novembre.

Un rendez-vous gastronomique

"A une époque, la qualité n'était pas forcément au rendez-vous mais aujourd'hui, des vignerons reprennent en main la production et certains beaujolais nouveaux sont très bons, estime Maxence Gourdault-Montagne, l'un des patrons de Chez Lili, c'est un vin simple, facile, léger… Un vin de copains !" Dans ce bar-restaurant où sera servi un beaujolais produit par un domaine familial du pays lyonnais, l'événement se veut "convivial, festif et aussi gastronomique". Le chef proposera un menu à la lyonnaise, avec saucisson et cervelle de canut. "C'est un vin qu'il faut écouler dans le mois", note le patron, qui ne commande pas plus de quatre ou cinq cartons chaque année.

Son voisin, Charlentin Fouineau, à la tête d'O P'tit Bouillon, a choisi de magnifier le produit avec un plat en sauce : le traditionnel pot-au-feu. "C'est une tradition qu'il faut remettre au goût du jour, les nouvelles générations sont demandeuses et le lieu, ici, s'y prête à merveille, puisque l'on souhaite s'ancrer sur la cuisine traditionnelle française." S'il a prévu de commander plusieurs dizaines de cartons, le patron ne s'inquiète pas : "Le beaujolais peut servir ensuite à faire du vin chaud, de la sangria, des fonds de sauce, du bœuf bourguignon… C'est un produit qui ne se perd pas."

En 2023, 9,8 millions de bouteilles de ce vin se sont écoulées en France. Une tradition qui reste à consommer… avec modération.