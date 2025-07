Manche. Les entreprises ouvrent leurs portes chaque jeudi de l'été

Depuis 26 ans, les entreprises manchoises ouvrent leurs portes aux visiteurs. Dans le cadre des Visites du Jeudi organisées par la Chambre des métiers et de l'artisanat, 102 entreprises proposent depuis jeudi 19 juin 2025 et pour chaque jeudi tout au long de l'été des visites d'environ une heure, pour découvrir des lieux et des métiers parfois méconnus. Parmi les participants à ce programme, il y a aussi bien des professionnels de l'alimentation que des artisans d'art ou des industriels. Cela donne l'occasion de découvrir des métiers peu communs comme la marqueterie des Bois Pluriel à Saint-Lô ou le filage de verre au Phil du Verre à Bricquebec par exemple. Certaines entreprises proposent aussi des initiations et des stages à la découverte de leur métier. Ces visites, parfois guidées et souvent gratuites, sont un bon moyen de trouver une autre activité à faire pendant les vacances, en plus de découvrir les coulisses des entreprises de la région.

Pratique. Plus d'informations sur le site cma-normandie.fr.