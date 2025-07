Saint-Lô. Le centre aquatique ferme en août et septembre

Le centre aquatique de Saint-Lô, un équipement de l'agglomération, sera fermé du 4 août au 28 septembre pour cause de travaux. Le système de traitement de l'air doit être changé. Ces travaux doivent permettre d'assurer le confort des nageurs, d'économiser de l'énergie et de pérenniser le bâtiment.

Des travaux pour limiter la quantité d'énergie utilisée

"La centrale de traitement de l'air (CTA) est un système centralisé utilisé pour gérer la qualité de l'air. Elle assure la circulation, le filtrage, le chauffage et le refroidissement de l'air à l'intérieur des locaux. C'est un élément essentiel pour maintenir un confort optimal et une qualité de l'air adéquate dans la halle des bassins. Après 20 années de fonctionnement, la CTA, était devenue trop énergivore", explique Saint-Lô Agglo. Ces travaux coûtent 438 553,15 €. Pour aller nager cet été, les piscines de Graignes-Mesnil-Angot et Saint-Amand-Villages restent ouvertes.