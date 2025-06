[Photos] Port-Jérôme. Pourquoi la réouverture du bassin extérieur est-elle reportée à la piscine de Gravenchon ?

Ce n'est pas encore cet été que les Gravenchonnais pourront tenter de battre les records de Léon Marchand. La réouverture du bassin extérieur de 50m, d'envergure olympique - l'un des rares du secteur - est repoussée à l'automne, au centre aquatique de Port-Jérôme-sur-Seine.

Un bassin en inox

La raison de ce retard dans le chantier ? Des sondages réalisés sous le bassin, fermé depuis fin 2022, ont révélé la nécessité de combler des cavités formées au fil du temps par des écoulements d'eau. "Avec l'ancien bassin, nous perdions environ 25m3 d'eau par jour, soit 60 000€ de perte par an", rappelle Virginie Lutrot, présidente de Caux Seine Agglo, la collectivité en charge des piscines.

Le bassin inox est en cours d'assemblage et ne rouvrira au public qu'à l'automne. - Célia Caradec

Le choix d'installer un nouveau bassin en inox a aussi complexifié le chantier. Cette technologie, encore rare en France mais très développée en Autriche et en Scandinavie, se veut plus vertueuse. "C'est une matière lisse, qui nécessite peu d'entretien en comparaison avec la faïence, et qui bénéficie d'une pérennité intéressante avec des bassins à l'étranger qui n'ont nécessité aucune intervention structurelle en 50 ou 60 ans", assure Stéphane Cavelier, vice-président en charge les centres aquatiques.

Stéphane Cavelier, vice-président en charge des piscines

Jets d'eau, tyrolienne…

Décidée en pleine crise énergétique, la fermeture du bassin a finalement entraîné une réfection plus vaste. "Au lieu de six on passera à quatre lignes d'eau de 50m, mais le bassin restera homologué pour les compétitions départementales, indique Virginie Lutrot, et on ajoute deux lignes de 25m et une aire ludique avec des jets d'eau, une tyrolienne et un mur d'escalade qui débute dans l'eau." Utilisé pour des compétitions de natation synchronisée, le bassin sera aussi lumineux et sonorisé.

Virginie Lutrot, présidente de Caux Seine Agglo

Ce bassin extérieur bénéficiera, comme la piscine de Bolbec, d'un pilotage intelligent permettant d'ajuster la température et le remplissage selon la météo, la fréquentation ou les horaires d'ouverture. Le système de filtration, à base de roche, se veut aussi plus économe que le précédent à base de sable. Enfin, des couvertures thermiques automatisées permettront de limiter la baisse de température de l'eau la nuit. Tout cela mis bout à bout, "on estime les économies d'énergie à 41% par rapport au bassin précédent", calcule Stéphane Cavelier.

Deux lignes de 25m seront désormais disponibles en extérieur. - Caux Seine Agglo

Les travaux sont estimés à 3,7 millions d'euros, dont une grande partie financée par l'Etat, la Région Normandie et le Département de Seine-Maritime. La fermeture du bassin a par ailleurs permis d'économiser 850 000€.

Pratique. Au centre aquatique de Gravenchon le bassin extérieur et le bassin d'apprentissage sont fermés jusqu'à la rentrée. Le reste de la piscine est accessible.