Caux Seine Agglo. Pour faire des économies, des fermetures de bassins dans les centres aquatiques

Caux Seine Agglo a décidé de réorganiser le fonctionnement de ses centres aquatiques. L'agglomération est particulièrement bien équipée en piscines, puisqu'il en existe cinq : à Bolbec, Rives-en-Seine, Terres-de-Caux, Port-Jérôme-sur-Seine et Lillebonne.

Des bassins vont fermer. Les jours et les heures d'ouverture vont être revus. L'objectif est clairement de faire des économies d'énergie. Stéphane Cavelier, le vice-président en charge de l'éducation sportive, explique que Caux Seine Agglo s'est engagé dans un plan de sobriété énergétique depuis plusieurs années, pour l'ensemble des bâtiments de l'agglomération. "Les piscines représentent 60 % de la consommation totale. Si on veut être efficace sur nos économies énergétiques, ça doit forcément commencer par les piscines." Les dernières hausses du coût de l'énergie ont certainement fini par convaincre pleinement les élus.

La nouvelle organisation a été présentée lundi 23 janvier, pour une mise en application à partir des vacances de février.

• Piscine de Bolbec : fermeture du bassin sportif à l'année et fermeture de la piscine durant les petites vacances scolaires.

• Piscine de Rives-en-Seine : ouverture du 1er juillet au 31 août (au lieu de début juin à fin septembre).

• Piscine de Terres-de-Caux : fermeture totale durant toutes les vacances scolaires.

• Piscine de Lillebonne : fermeture du spa en juillet/août et réorganisation des heures d'ouverture sur l'année.

• Piscine de Port-Jérôme-sur-Seine : fermeture de la fosse de plongée de septembre à mai.

Sur le cas particulier de Port-Jérôme-sur-Seine, le bassin extérieur de 50 mètres restera fermé le temps de sa rénovation. Il est devenu très vétuste et les fuites coûtent à l'agglomération 60 000 euros par an. Le nouveau sera composé d'une cuve en inox et sera moins profond. Cela permettra d'économiser sur l'eau et le temps de chauffage. L'ouverture est prévue pour début 2024.

Cette réorganisation doit permettre de faire 16 % d'économie sur ce budget piscine.