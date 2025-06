[Actualisé] Saint-Lô. Mort d'un lycéen sur son lieu de stage

Selon le procureur de la République de Coutances, une palette de marchandise aurait basculé sur le jeune homme lors d'une manœuvre avec un chariot élévateur.

• Lire aussi. Saint-Lô. Mort d'un lycéen en stage de seconde : ce que l'on sait

Un lycéen de l'établissement Curie-Corot de Saint-Lô est mort mardi 17 juin, à la suite d'un accident sur son lieu de stage. Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place au sein de l'établissement pour accompagner les élèves et les personnels qui en ressentiraient le besoin.

• A lire aussi. Périphérique de Caen. Intercepté à 180 km/h, le jeune conducteur est alcoolisé

Un communiqué de la rectrice

Valérie Cabuil, rectrice de l'académie de Normandie, a adressé mercredi 18 juin "toutes ses pensées et son soutien à sa famille, à ses proches, à ses camarades ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative de l'établissement, douloureusement touchée par cette tragédie" via un communiqué. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte pour déterminer les causes exactes du drame. Des investigations ont été lancées pour vérifier le respect de la législation, notamment sur la sécurité des travailleurs et des conditions d'utilisation des équipements et véhicules.