Saint-Lô. Mort d'un lycéen en stage de seconde : ce que l'on sait

Un élève de seconde du lycée Curie-Corot a trouvé la mort lors de son stage, a annoncé l'académie de Normandie, mercredi 18 juin. Une cellule psychologique a été ouverte pour les élèves et personnels de l'établissement. Le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau, a communiqué sur les premiers éléments de l'enquête.

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

L'enquête a été ouverte d'abord pour blessures involontaires et maintenant pour homicide involontaire. Une palette de marchandise aurait basculé sur la victime, placée à proximité, lors de sa manutention à l'aide d'un chariot élévateur. L'enquête va permettre de préciser les circonstances de l'accident, mais aussi de vérifier le respect des lois et règles concernant la sécurité des travailleurs, avec aussi les conditions d'utilisation des équipements et véhicules.