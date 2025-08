[Photos] Près de Rouen. Après deux ans d'attente, la piscine du plateau Est ouvre enfin ses portes

Cela fait deux ans que la structure aurait dû être ouverte. O Cape, le centre aquatique des plateaux Est de Rouen, situé à Belbeuf, ouvre enfin ses portes lundi 4 août. Un soulagement pour le Sicaper (Syndicat intercommunal du centre aquatique du plateau Est de Rouen) spécialement fondé pour l'occasion. Il réunit 10 communes du plateau pour environ 30 000 habitants, du Mesnil-Esnard jusqu'à Ymare en passant par Franqueville-Saint-Pierre, Boos, Amfreville-la-Mi-Voie et Belbeuf bien sûr.

Le bassin sportif de 25m de long est homologué pour recevoir des compétitions de niveau régional.

Entre 8 et 10 maîtres nageurs seront présents sur le centre aquatique.

Un problème lié au système de filtration

Cette longue attente s'explique par un retard administratif lié à la mise en place du système de filtration biominéral, initialement choisi par le syndicat et qui s'est heurté au refus des autorités sanitaires malgré un premier feu vert du ministère de la Santé en 2021. Si le système biominéral avait pour objectif de limiter l'utilisation de chlore dans la piscine, ce dernier n'était pas aux normes selon les experts de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Du début du projet en 2021, jusqu'à la réponse définitive de l'Etat en 2024, il aura fallu plus de trois ans pour que le syndicat puisse être fixé et revenir à un système de filtration plus classique pour pouvoir enfin ouvrir le centre. Ce changement a entraîné un surcoût de près de 1 million d'euros sur un budget total de 19 millions pour l'ensemble du projet (dont 6 millions d'euros de subventions). Chaque commune du syndicat a financé le projet, proportionnellement au nombre d'habitants.

• A lire aussi. Fécamp. La date de réouverture de La Piscine approche… Et les tarifs sont connus

"Le chantier a été une opération longue et difficile, reconnaît Jean Guy Lecouteux, maire de Belbeuf et président du Sicaper, nous sommes très fiers d'ouvrir enfin la piscine."

"C'est une piscine qui est très attendue au regard des équipements métropolitains vieillissants qui ferment ou qui ont des problèmes de fuites et d'entretien", se félicite Bruno Guilbert, maire de Franqueville-Saint-Pierre et vice-président du Sicaper. Le syndicat table sur une fréquentation de plus de 200 000 personnes en année pleine. A titre de comparaison, la piscine Eurocéane de Mont-Saint-Aignan attire en moyenne de 350 000 à 400 000 personnes tous les ans (hors Covid).

Fontaine, jets hydromassants… Le bassin balnéo-ludique est idéal pour l'apprentissage de la nage ou la détente.

La zone bien-être de la piscine est encore en chantier. Jacuzzi, hammam, sauna et bassin attendent les clients à l'étage.

Un pentagliss de trois pistes trône au centre de la piscine du plateau Est.

Etalé sur 3 500m² au sol, le centre aquatique est composé de deux grands bassins en inox : un bassin balnéo-ludique et un bassin sportif de 25m de long, homologué pour accueillir des compétitions de niveau régional. Il y a également une pataugeoire pour les tout-petits et un toboggan (pentagliss). Des travaux sont encore en cours pour la partie fitness et bien-être située à l'étage et dont l'ouverture est attendue pour le 13 septembre. La zone comprend un petit bassin, un jacuzzi 8 places ainsi qu'un sauna et un hammam. Des salles de sport seront situées en amont pour de la remise en forme. Le tarif d'entrée est de l'ordre de 6,50 euros (ramené à 4,40 euros pour les résidents des communes du Sicaper).

• A lire aussi. [Photos] Pourquoi la réouverture du bassin extérieur est-elle reportée à la piscine de Gravenchon ?