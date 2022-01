Belbeuf. Plateau Est de Rouen : petit à petit, le projet de piscine progresse

C'est un nouveau pas qui a été franchi, pour ramener bientôt une piscine sur le plateau Est de Rouen (Seine-Maritime). Le jeudi 11 octobre 2018, les représentants des huit communes participantes se sont réunis pour s'allier officiellement au sein d'une entente intercommunale dont Philippe Leroy, le maire de Franqueville-Saint-Pierre, a été nommé président.

Lancement du concours de maîtrise d'ouvrage

"Belbeuf garde la maîtrise d'ouvrage unique du projet, mais en réalité toutes les décisions sont prises avant, de façon collective", explique Philippe Leroy, en insistant sur la bonne ambiance qui règne entre les huit communes. Avec ce montage administratif, le projet pourra bénéficier d'une aide à la Métropole à hauteur de deux millions d'euros. "Ensuite, avec l'accord que nous a donné la préfète, nous pourrons nous organiser officiellement en syndicat intercommunal", poursuit Philippe Leroy.

• À lire aussi. Près de Rouen, le plateau Est aura enfin sa piscine d'ici 2021



Le jeudi 18 octobre 2018, le conseil municipal de Belbeuf devrait acter les grandes lignes du projet, déjà décidées en amont. C'est à partir de ce moment-là que le concours de maîtrise d'œuvre sera lancé. Parmi les candidatures, un jury retiendra les trois candidats les plus crédibles. Ce même jury les départagera ensuite sur la qualité de leur projet, vers le mois de mai 2019, pour retenir celui qui correspond le plus à ses attentes. "On espère un premier coup de pioche vers mai ou juin 2020, après les élections municipales. Mais même si l'équipe change, le projet sera lancé et on ne pourra pas faire machine arrière", conclut Philippe Leroy, qui ne se représentera pas à Franqueville.