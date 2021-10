Belbeuf. Plateau est de Rouen : la future piscine se dévoile !

Doucement mais sûrement, le projet suit son chemin et franchit des étapes. Le mardi 28 mai 2019, les maires des huit communes concernées ont présenté les premiers détails visuels de la future piscine qui doit voir le jour à Belbeuf, sur le plateau Est de Rouen (Seine-Maritime). Parmi les trois finalistes, un projet à fait l'unanimité chez les élus, même si tous n'avaient pas de voix dans le jury.

Une architecture inspirée du paysage

Pour répondre à l'absence de piscine pour leurs quelque 27 500 administrés, les maires de Belbeuf, Amfreville-la-Mivoie, Boos, Mesnil-Raoul, Mesnil-Esnard, Montmain, Ymare et Franqueville-Saint-Pierre ont acté la construction d'un complexe de plus de 3400m², en face du lycée Galilée. Ce qui a fait pencher la balance en faveur de ce projet ? L'architecture, "qui rappelle deux éléments du paysage : les méandres de la Seine et les coteaux crayeux de Saint-Adrien", justifie Philippe Leroy, le maire de Franqueville.

La façade est inspirée par le paysage environnant. - CQFD

Pour cette piscine dernier cri, un investissement de 12 millions d'euros est nécessaire. Après l'apport des différentes agences et collectivités locales, la moitié restera à la charge des huit communes, qui ne désespèrent pas de voir d'autres municipalités se joindre au projet pour diviser un petit peu plus les coûts. Du côté du calendrier, "La première pierre pourrait être posée en septembre 2020 pour une ouverture aux beaux jours, au printemps 2022.", prévoit Philippe Leroy.

