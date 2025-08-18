En ce moment Les étoiles Léman
Caen. Quel avenir pour les salariés du Gustave après l'incendie criminel ?

Sécurité. Place Saint-Sauveur à Caen, les flammes ont ravagé le restaurant Gustave. C'était le 6 août dernier, mais depuis l'enquête a avancé et le procureur de la République confirme la piste criminelle. Le cogérant Frédéric Devy nous parle de l'avenir des salariés.

Publié le 18/08/2025 à 10h00
Caen. Quel avenir pour les salariés du Gustave après l'incendie criminel ?
Le restaurant Gustave, place Saint-Sauveur, a été incendié le 6 août dernier.

"Tout était parfait, au-delà de ce qu'on l'on avait imaginé", et pourtant en une nuit tout est parti en fumée. C'était le 6 août dernier, il était 3h15 du matin quand le restaurant Gustave était ravagé par les flammes sur la place Saint-Sauveur à Caen. Depuis, l'enquête a avancé. Le procureur de la République, Joël Garrigue a confirmé la piste criminelle. Sur des images de vidéosurveillance, on voit une personne au visage masqué allumant un feu au milieu du mobilier de la terrasse placé devant la façade de l'établissement. Cette personne n'a pas encore été identifiée, mais les enquêteurs sont à sa recherche.

Désormais, une palissade de 2,80m a été érigée devant la façade du restaurant Gustave, qui employait 24 salariés. "Tous sont au chômage forcé, mais on travaille déjà sur les transferts de contrats sur les restaurants Monsieur Louis et Boudoir", se rassure Frédéric Devy, cogérant du Gustave et qui est loin d'être abattu : "On a tout de suite été combatif. Beaucoup de clients nous ont montré leur soutien. Cela faisait trois ans que nous étions ouverts. On espère rouvrir dans un an et si c'est dans deux ans, ce sera dans deux ans."

Frédéric Devy garde donc espoir, chanceux d'avoir "des assurances et des experts très réactifs. On veut aller vite, et les dossiers avancent bien". Il faut donc attendre pour revoir le Gustave, "qui sera à l'identique de ce que nous avions aujourd'hui", confie le cogérant de l'établissement.

