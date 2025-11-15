Bonne table à Caen. Efficacité et plat réconfortant à L'Aparté

C'est dans un restaurant à l'ambiance "classique, moderne, chaleureuse, pour que les gens se sentent à l'aise", que je pénètre ce midi. L'Aparté a remplacé depuis le 27 octobre le Matignon à Hérouville-Saint-Clair. L'établissement a été repris par un couple, composé de Carole Leroy, responsable de la salle, et donc de sa décoration, et d'Antoine Verdier, en charge de la partie cuisine. "J'ai travaillé ici pendant six ans", rembobine le chef. "On m'a proposé de racheter, alors on s'est lancés dans notre première affaire."

Manger bien et vite

Parmi la clientèle, de nombreux salariés qui travaillent dans le secteur. Alors un pari pour l'équipe du restaurant : les servir rapidement, pour éviter que la pause déjeuner ne soit source de retard. Pari réussi, puisqu'en 45 minutes à peine, j'étais déjà en train de régler ma note. Mais n'allons pas trop vite, et jetons un coup d'œil à la carte. On y retrouve des salades, des burgers, des bruschettas, des viandes grillées… Mais surtout une formule plat du jour, dessert et café pour 18,90€. "Notre cuisine est simple, efficace, authentique, avec une spécialité pour les plats réconfortants de grand-mère", me fait saliver le chef. Quelques exemples ? "Un bourguignon, un sauté au veau, des paupiettes…" Ce midi, ce sera jambon grillé sauce madère et pommes de terre grenaille. C'est servi rapidement donc, dans une sauce généreuse et savoureuse.

Jambon grillé sauce madère.

Me voilà ensuite face à la carte des desserts. La mousse au chocolat du moment me tente, mais je bifurque vers le tiramisu au spéculoos. La portion est très copieuse, mais elle repart vide ! Visiblement, je ne suis pas le seul. "Tout se passe très bien pour le moment, les retours sont bons", me glisse le duo qui souhaite que chacun puisse s'offrir chez eux "un aparté, un petit instant à part".

Pratique. 1 avenue de la 3e Division d'Infanterie britannique à Hérouville-Saint-Clair. Ouvert tous les midis du lundi au samedi. Possibilité de privatiser le soir. 02 31 94 97 11.