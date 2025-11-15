En ce moment Too Sweet HOZIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bonne table à Caen. Efficacité et plat réconfortant à L'Aparté

Economie. L'Aparté remplace depuis quelques jours le Matignon à Hérouville-Saint-Clair. C'est ouvert tous les midis.

Publié le 15/11/2025 à 17h00 - Par Lilian Fermin
Bonne table à Caen. Efficacité et plat réconfortant à L'Aparté
Carole Leroy et Antoine Verdier, les deux gérants.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est dans un restaurant à l'ambiance "classique, moderne, chaleureuse, pour que les gens se sentent à l'aise", que je pénètre ce midi. L'Aparté a remplacé depuis le 27 octobre le Matignon à Hérouville-Saint-Clair. L'établissement a été repris par un couple, composé de Carole Leroy, responsable de la salle, et donc de sa décoration, et d'Antoine Verdier, en charge de la partie cuisine. "J'ai travaillé ici pendant six ans", rembobine le chef. "On m'a proposé de racheter, alors on s'est lancés dans notre première affaire."

Manger bien et vite

Parmi la clientèle, de nombreux salariés qui travaillent dans le secteur. Alors un pari pour l'équipe du restaurant : les servir rapidement, pour éviter que la pause déjeuner ne soit source de retard. Pari réussi, puisqu'en 45 minutes à peine, j'étais déjà en train de régler ma note. Mais n'allons pas trop vite, et jetons un coup d'œil à la carte. On y retrouve des salades, des burgers, des bruschettas, des viandes grillées… Mais surtout une formule plat du jour, dessert et café pour 18,90€. "Notre cuisine est simple, efficace, authentique, avec une spécialité pour les plats réconfortants de grand-mère", me fait saliver le chef. Quelques exemples ? "Un bourguignon, un sauté au veau, des paupiettes…" Ce midi, ce sera jambon grillé sauce madère et pommes de terre grenaille. C'est servi rapidement donc, dans une sauce généreuse et savoureuse.

Jambon grillé sauce madère.Jambon grillé sauce madère.

Me voilà ensuite face à la carte des desserts. La mousse au chocolat du moment me tente, mais je bifurque vers le tiramisu au spéculoos. La portion est très copieuse, mais elle repart vide ! Visiblement, je ne suis pas le seul. "Tout se passe très bien pour le moment, les retours sont bons", me glisse le duo qui souhaite que chacun puisse s'offrir chez eux "un aparté, un petit instant à part".

Pratique. 1 avenue de la 3e Division d'Infanterie britannique à Hérouville-Saint-Clair. Ouvert tous les midis du lundi au samedi. Possibilité de privatiser le soir. 02 31 94 97 11.

Galerie photos
Jambon grillé sauce madère.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bonne table à Caen. Efficacité et plat réconfortant à L'Aparté
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple