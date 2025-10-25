En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bonne table à Caen. La Goulette, une escale aux saveurs tunisiennes

Economie. Cet établissement à l'ambiance orientale a ouvert ses portes dans le quartier de la gare à Caen début septembre.

Publié le 25/10/2025 à 17h00 - Par Lilian Fermin
Bonne table à Caen. La Goulette, une escale aux saveurs tunisiennes
Le chef Hatem Rezgui cuisine oriental, et surtout tunisien.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce midi, je prends le large et traverse la Méditerranée. Me voici arrivé à La Goulette, cité qui accueille le principal port de Tunis, capitale de la Tunisie. Le restaurant qui porte le nom de la ville a été pensé pour lui ressembler. Toute la décoration, y compris les assiettes, est en bleu et blanc, couleurs des cartes postales de là-bas.

Voyage culinaire

Cessons de rêver, je suis bien à Caen, rue Saint-Michel, prêt à m'offrir tout de même un moment d'évasion. "On a de tout ici", m'assure Sami Benkhelif, patron du restaurant, et originaire, sans surprise, de La Goulette. "Nous avons une cuisine orientale, avec des spécialités tunisiennes." Parmi elles, l'indémodable couscous royal (16,50€), mais aussi les macaronis tunisiens (de 11,50 à 16,50€), le mloukhia (13,50€), à base de feuilles de corète séchées et moulues, le lablabi (9,50€), un plat typique avec du pois chiche, ou le kamounia (13,50€), plat "très demandé", que je me fais servir. L'assiette, composée de viande de bœuf mijotée dans une sauce riche en cumin, ail et tomates, est généreuse et réconfortante. Quelques coups de fourchette me rappellent tout de même que je ne suis pas fait pour les plats trop épicés. Pourtant, "durant notre première semaine, on cuisinait vraiment 'à la tunisienne', mais on a corrigé depuis pour s'adapter. Si un client veut que ce soit vraiment épicé, il doit nous demander", m'assure Sami Benkhelif. Au préalable, je n'avais pas opté en entrée pour la chorba, ni les différentes salades ou les bricks, mais un tajine tunisien (4,50€), sorte de cake local avec œuf, pommes de terre, viande, fromage, persil et épices, bien sûr.

Le kamounia.Le kamounia.

Puisque La Goulette est un port, le poisson y tient une place importante. Chaque midi, une formule est proposée pour 18,50€, avec une salade, un plat, qui est à "90% du temps un poisson", - la preuve ce midi c'est bar grillé -, et un dessert.

Pratique. 13/15 rue Saint-Michel. Ouvert tous les jours de 12h à 23h. 02 31 78 81 32. Vente à emporter et traiteur.

Galerie photos
Le kamounia.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bonne table à Caen. La Goulette, une escale aux saveurs tunisiennes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple