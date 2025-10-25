Bonne table à Caen. La Goulette, une escale aux saveurs tunisiennes

Ce midi, je prends le large et traverse la Méditerranée. Me voici arrivé à La Goulette, cité qui accueille le principal port de Tunis, capitale de la Tunisie. Le restaurant qui porte le nom de la ville a été pensé pour lui ressembler. Toute la décoration, y compris les assiettes, est en bleu et blanc, couleurs des cartes postales de là-bas.

Voyage culinaire

Cessons de rêver, je suis bien à Caen, rue Saint-Michel, prêt à m'offrir tout de même un moment d'évasion. "On a de tout ici", m'assure Sami Benkhelif, patron du restaurant, et originaire, sans surprise, de La Goulette. "Nous avons une cuisine orientale, avec des spécialités tunisiennes." Parmi elles, l'indémodable couscous royal (16,50€), mais aussi les macaronis tunisiens (de 11,50 à 16,50€), le mloukhia (13,50€), à base de feuilles de corète séchées et moulues, le lablabi (9,50€), un plat typique avec du pois chiche, ou le kamounia (13,50€), plat "très demandé", que je me fais servir. L'assiette, composée de viande de bœuf mijotée dans une sauce riche en cumin, ail et tomates, est généreuse et réconfortante. Quelques coups de fourchette me rappellent tout de même que je ne suis pas fait pour les plats trop épicés. Pourtant, "durant notre première semaine, on cuisinait vraiment 'à la tunisienne', mais on a corrigé depuis pour s'adapter. Si un client veut que ce soit vraiment épicé, il doit nous demander", m'assure Sami Benkhelif. Au préalable, je n'avais pas opté en entrée pour la chorba, ni les différentes salades ou les bricks, mais un tajine tunisien (4,50€), sorte de cake local avec œuf, pommes de terre, viande, fromage, persil et épices, bien sûr.

Le kamounia.

Puisque La Goulette est un port, le poisson y tient une place importante. Chaque midi, une formule est proposée pour 18,50€, avec une salade, un plat, qui est à "90% du temps un poisson", - la preuve ce midi c'est bar grillé -, et un dessert.

Pratique. 13/15 rue Saint-Michel. Ouvert tous les jours de 12h à 23h. 02 31 78 81 32. Vente à emporter et traiteur.