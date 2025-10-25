Le Havre. Transat Café L'or : le feu d'artifice prévu ce soir est annulé en raison de la météo

L'annonce est tombée samedi 25 octobre. "En raison des conditions météorologiques, le feu d'artifice de la Transat Café L'Or [au Havre] de ce [samedi] soir est annulé", peut-on lire sur l'un des réseaux sociaux de l'événement. Il était au départ prévu à 20h.

Le départ de la course déjà décalé en raison de la météo

Météo France prévoit des vents allant de 25 à 65km/h en soirée et jusqu'à 70km/h dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre. Pour rappel, le départ des Ocean Fifty a aussi dû être décalé samedi 25 octobre à 16h30 pour la même raison.