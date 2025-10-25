En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Le Havre. Transat Café L'or : le feu d'artifice prévu ce soir est annulé en raison de la météo

Loisir. Le feu d'artifice prévu à 20h lors de la Transat Café L'Or du Havre a dû être annulé en raison des conditions météorologiques. Selon Météo France, de fortes rafales de vent sont prévues.

Publié le 25/10/2025 à 16h04, mis à jour le 25/10/2025 à 16h38 - Par Justine Carrère
Le feu d'artifice prévu dans le cadre de la Transat Café L'Or au Havre samedi 25 octobre a dû être annulé en raison de la météo et plus particulièrement en raison de fortes rafales de vent. - Tendance Ouest

L'annonce est tombée samedi 25 octobre. "En raison des conditions météorologiques, le feu d'artifice de la Transat Café L'Or [au Havre] de ce [samedi] soir est annulé", peut-on lire sur l'un des réseaux sociaux de l'événement. Il était au départ prévu à 20h.

A lire aussi. Le Havre. Transat Café L'Or : Le départ des Ocean Fifty avancé ce samedi après-midi

Le départ de la course déjà décalé en raison de la météo

Météo France prévoit des vents allant de 25 à 65km/h en soirée et jusqu'à 70km/h dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre. Pour rappel, le départ des Ocean Fifty a aussi dû être décalé samedi 25 octobre à 16h30 pour la même raison.

